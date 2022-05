Ermal Meta annuncia sei nuove date del tour estivo 2022

Advertising

Radio1Rai : #1Maggio #unomaggiotaranto: dalle 14 sul palco del Parco archeologico delle mura greche anche Ermal Meta, Zen Circu… - fattoquotidiano : UNO MAGGIO TARANTO LIBERO E PENSANTE 2022 Torna il Concerto #unomaggiotaranto: da Gianni Morandi a Ermal Meta, ecco… - sonikmusicnet : Ora in onda: Ermal Meta - Io mi innamoro ancora - raffavain : Ermal meta ha deciso che ci odia definitivamente - ElisabethWolf84 : RT @Spettakolo_mag: Sei nuovi appuntamenti nel calendario degli appuntamenti estivi di @MetaErmal -

Repubblica TV

Fabrizio Moro spera di replicare le due vittorie alla kermesse, con "Pensa" (2007) e "Non mi avete fatto niente" (2018), in duetto conAlla 72esima edizione del Festival di Sanremo, tanti ...Prima di Morandi è salito sul palco, che ha cantato "Piccola Anima" e Caruso di Lucio Dalla e poi ha duettato con Giuliano Sangiorgi nella canzone "Una cosa più grande". E subito dopo ... Uno maggio, Sangiorgi, Ermal Meta e Diodato: 'Solo per te' da brividi dedicata a Taranto Si arricchisce il calendario delle date estive di Ermal Meta che partirà in tour dopo oltre tre anni di assenza. Sei nuovi appuntamenti in giro per l’Italia che si aggiungono, per la gioia dei suoi ...Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, capace negli ultimi anni di fare breccia nel cuore del pubblico italiano, annuncia a grande richiesta nuovi concerti del suo ...