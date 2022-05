Milano Beauty Week | al via la prima settimana dedicata alla bellezza

(Di lunedì 2 maggio 2022)2022 Dal 3 all’8 maggioè la capitale della. Ideata da Cosmetica Italia con Cosmoprof ed Esxence, laospita dentro e fuori Palazzo Giureconsulti eventi, laboratori ed experience: passeggiate odorose in boutique, film con “colonna olfattiva” al Cinemino, prove di skincare e make up, incontri con i Nasi. Tra i tanti talk, sabato 7 con Amica si parla dimulticolor. Unacura dellae del benessere, che farà emergere le particolarità e peculiarità che contraddistinguono il mondo del. E, soprattutto, un’occasione per conoscere meglio ...

Marisa_62 : RT @staff_M_Fedriga: Il #FriuliVeneziaGiulia sbarca alla prima edizione di Milano Beauty Week: la settimana dedicata alla cultura della bel… - staff_M_Fedriga : Il #FriuliVeneziaGiulia sbarca alla prima edizione di Milano Beauty Week: la settimana dedicata alla cultura della… -

Radio Monte Carlo, l'emittente più chic del panorama radiofonico italiano, sempre attenta a eventi e lifestyle, celebra questa settimana insieme aWeek la cultura della bellezza e del benessere. E parlando di bellezza non si può non parlare di Shiseido che quest'anno ha un suggerimento speciale per celebrare la festa della mamma: ...... consente di individuare il trattamento ideale per la propriaroutine quotidiana; Flash Make ... info e orari di apertura Come già accennato, la Boutique Guerlain si trova a, in via ...Ideata da Cosmetica Italia con Cosmoprof ed Esxence, la prima Milano Beauty Week ospita dentro e fuori Palazzo Giureconsulti eventi, laboratori ed experience: passeggiate odorose in boutique, film con ...Radio Monte Carlo, l’emittente più chic del panorama radiofonico italiano, sempre attenta a eventi e lifestyle, celebra questa settimana insieme a Milano Beauty Week la cultura della bellezza e del ...