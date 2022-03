Serie A | Marinelli arbitra l’anticipo Inter-Salernitana

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Liviodi Tivoli è l’arbitro designato per, anticipo della 28/a giornata (9/a di ritorno) del campionato diA in programma venerdì 4 marzo alle 20.45. Assistenti disaranno Tolfo e Paganessi, quarto uomo Marchetti, al Var Chiffi, assistente Var Passeri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

