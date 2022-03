Ricciardi | «Certo che il Covid tornerà in autunno con nuove varianti»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Certo

ilmattino.it

'Se andiamo avanti di questo passo la pandemia non finirà a breve', aggiunge. 'Noi Paesi più ricchi ci dobbiamo attrezzare per vaccinare anche quella parte di mondo, altrimenti la pandemia ...Immagino di no, ma diadesso siamo considerati da Mosca cobelligeranti. Tradotto ci considera in guerra contro la Russia quindi si aprono molteplici scenari'.torna alla carica: nuove ...Erano certamente amiche, ma già Parzialmente Stremate ... Marisa (Milena Miconi), Mirella (Giulia Ricciardi) ed Elvira (Beatrice Fazi), in Stremate… Ultimo Atto?, ora infatti hanno novant’anni e, ...«La pandemia non è finita, il Covid-19 tornerà con nuove varianti». Parola di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza. Intervistato da Rai ...