Guerra Russia – Ucraina, Londra prepara la lista pubblica degli amici di Putin residenti del Regno Unito: “Attenzione ad associarsi a loro” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra sta per pubblicare una lista di tutte le persone residenti nel Regno Unito considerate, in un modo o nell’altro, “associate” al presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato Boris Johnson all’indomani della presentazione dell’Economic Crime Bill, l’annunciato progetto di legge sulla criminalità economica che dovrebbe garantire una sorta di operazione trasparenza in risposta all’invasione dell’Ucraina. Il capo del governo inglese ha spiegato che l’elenco è in via di definizione, precisando che non tutti coloro che verranno citati sono destinati a essere automaticamente sanzionati nell’ambito delle ulteriori misure anti-russe in arrivo; ma “una porzione significativa” sì. “Crediamo sia nell’interesse della trasparenza rendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)sta perre unadi tutte le personenelconsiderate, in un modo o nell’altro, “associate” al presidente russo Vladimir. Lo ha confermato Boris Johnson all’indomani della presentazione dell’Economic Crime Bill, l’annunciato progetto di legge sulla criminalità economica che dovrebbe garantire una sorta di operazione trasparenza in risposta all’invasione dell’. Il capo del governo inglese ha spiegato che l’elenco è in via di definizione, precisando che non tutti coche verranno citati sono destinati a essere automaticamente sanzionati nell’ambito delle ulteriori misure anti-russe in arrivo; ma “una porzione significativa” sì. “Crediamo sia nell’interesse della trasparenza rendere ...

