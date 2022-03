“Dove sei Dio | perché tutto questo dolore?” | le parole di don Colmegna alla fiaccolata per il popolo ucraino a Milano – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “sei Dio? È una domanda che viene dal più profondo di me stesso, sconvolto dalfolle e violento.permetti? Allontana da noi per sempre la parola guerra per ricostruire insieme orizzonti di pace”. Il presidente della Casa della Carità di, don Virginio, esprime con una preghiera la sua solidarietà ale fa sentire la sua voce per chiedere che la guerra in Ucraina, le cui conseguenze non potranno che essere devastanti per la popolazione di quel paese innanzie per il mondo intero, cessi il prima possibile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.