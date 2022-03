Attacco notturno a Kharkiv, a Kiev colpita torre della TV: le ultime ore di guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo giorno di raid aerei e bombardamenti russi in Ucraina. I residenti di Kiev si sono svegliati al suono delle sirene di allarme, poche ore dopo che due missili dell'aviazione russa hanno colpito la torre della TV, uccidendo cinque persone e ferendone altre cinque. I militari di Vladimir Putin sono avanzati anche verso Kharkiv e Kherson, dove hanno preso il controllo del porto fluviale e della stazione. Intanto, nella notte italiana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato gran parte del suo discorso sullo stato dell'Unione alla situazione in Ucraina, ha definito Putin un "dittatore" che "ha fatto male i suoi calcoli" ed ha promesso al leader del Cremlino che "pagherà un prezzo" per le sue azioni.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo giorno di raid aerei e bombardamenti russi in Ucraina. I residenti disi sono svegliati al suono delle sirene di allarme, poche ore dopo che due missili dell'aviazione russa hanno colpito laTV, uccidendo cinque persone e ferendone altre cinque. I militari di Vladimir Putin sono avanzati anche versoe Kherson, dove hanno preso il controllo del porto fluviale estazione. Intanto, nella notte italiana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato gran parte del suo discorso sullo stato dell'Unione alla situazione in Ucraina, ha definito Putin un "dittatore" che "ha fatto male i suoi calcoli" ed ha promesso al leader del Cremlino che "pagherà un prezzo" per le sue azioni.video width="746" height="420" ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le forze armate ucraine hanno dichiarato di aver respinto un attacco notturno dei soldati russi contro una delle lo… - LeonardoPress1 : Attacco notturno a Zhytomyr: ci sono vittime “si cerca di capire il numero delle vittime” - NLeonesio : @Stefinter10 Secondo me si è fermato per un attacco notturno. Altrimenti sarebbe già in città. - off___gio : @overagaxn @dx_l1a è anche una presa per il culo far passare video vecchi per odierni e far passare ripeto un trail… - mahnessuno_ : RT @__hope0___: E anche stasera attacco con il turno notturno per dire: GREGORELLI A MAMMT #jeru -