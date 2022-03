Ucraina: Draghi, 'colonna di mezzi militari di oltre 60 km alle porte di Kiev' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Una lunga colonna di mezzi militari, lunga oltre 60 chilometri stando alle notizie di stampa di oggi, è alle porte di Kiev, dove nella notte si sono registrati raid missilistici, anche a danno di quartieri residenziali, ed esplosioni. Le notizie di oggi parlano anche di un nuovo attacco alla città". Così Mario Draghi in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera sul conflitto ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Una lungadi, lunga60 chilometri standonotizie di stampa di oggi, èdi, dove nella notte si sono registrati raid missilistici, anche a danno di quartieri residenziali, ed esplosioni. Le notizie di oggi parlano anche di un nuovo attacco alla città". Così Marioin un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera sul conflitto ucraino.

