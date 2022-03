“Partono anche loro”. Isola dei famosi 2022, marito e moglie vip tra i concorrenti (Di martedì 1 marzo 2022) Isola dei famosi, il cast si fa sempre più ricco. Dopo le ultime indiscrezioni sui concorrenti che prenderanno parte al reality dal prossimo lunedì 21 marzo Ilary Blasi può tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente non sono mancati i momenti di difficoltà nel formare la rosa dei vip, ma soprattutto il cast al fianco della conduttrice. Vi abbiamo raccontato infatti della clamorosa assenza, proprio all’ultimo minuto, di Massimiliano Rosolino. A dare la notizia sull’ex nuotatore è stato l’esperto Parpiglia che nei giorni scorsi ha dichiarato: “A proposito di Massimiliano Rosolino la situazione è questa: noi avevamo dato la notizia che Massimiliano Rosolino sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’Isola dei famosi per il 2° anno consecutivo. E anche Rosolino so che era convinto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022)dei, il cast si fa sempre più ricco. Dopo le ultime indiscrezioni suiche prenderanno parte al reality dal prossimo lunedì 21 marzo Ilary Blasi può tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente non sono mancati i momenti di difficoltà nel formare la rosa dei vip, ma soprattutto il cast al fianco della conduttrice. Vi abbiamo raccontato infatti della clamorosa assenza, proprio all’ultimo minuto, di Massimiliano Rosolino. A dare la notizia sull’ex nuotatore è stato l’esperto Parpiglia che nei giorni scorsi ha dichiarato: “A proposito di Massimiliano Rosolino la situazione è questa: noi avevamo dato la notizia che Massimiliano Rosolino sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’deiper il 2° anno consecutivo. ERosolino so che era convinto di ...

