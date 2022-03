Juventus, e se fossi tu la favorita per lo Scudetto? I dati che sorridono ai bianconeri (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus, dopo la vittoria contro l’Empoli, sembra tornata in lotta per lo Scudetto; ecco perché i bianconeri potrebbero essere favoriti. Tredici risultati utili consecutivi in Serie A; dalla sconfitta con l’Atalanta, la Juventus non ha più perso una partita e ora punta ad una rimonta clamorosa. Cerchiamo di capire perché i bianconeri potrebbero addirittura essere i favoriti per lo Scudetto. LaPresseIl tre a due contro l’Empoli grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol, che ha aperto la sfida, di Moise Kean; un successo fondamentale quello dei bianconeri soprattutto per il doppio passo falso, il secondo consecutivo, di Inter e Milan. I tre punti conquistati hanno riportato la Juventus clamorosamente in corsa per lo Scudetto. Sette ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La, dopo la vittoria contro l’Empoli, sembra tornata in lotta per lo; ecco perché ipotrebbero essere favoriti. Tredici risultati utili consecutivi in Serie A; dalla sconfitta con l’Atalanta, lanon ha più perso una partita e ora punta ad una rimonta clamorosa. Cerchiamo di capire perché ipotrebbero addirittura essere i favoriti per lo. LaPresseIl tre a due contro l’Empoli grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol, che ha aperto la sfida, di Moise Kean; un successo fondamentale quello deisoprattutto per il doppio passo falso, il secondo consecutivo, di Inter e Milan. I tre punti conquistati hanno riportato laclamorosamente in corsa per lo. Sette ...

