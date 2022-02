Russia-Ucraina - Spinaci (Unem): prezzi dei carburanti, non ci saranno impennate (Di lunedì 28 febbraio 2022) A dispetto delle tensioni che percorrono i mercati finanziari internazionali, il prezzo medio self dei carburanti non andrà alle stelle. Ne è convinto il presidente dell'Unem, l'Unione energie per la mobilità - l'ex Unione petrolifera - Claudio Spinaci: Dovremmo avere ancora un periodo di prezzi alla pompa abbastanza alti, anche a causa della debolezza dell'euro, che tende ad amplificare l'incremento in dollari del barile", spiega Spinaci a Quattroruote. "I prezzi, però, non dovrebbero impennarsi. A meno che", avverte, "il greggio non continui ad aumentare". Cosa che però non dovrebbe verificarsi perché "la parte speculativa si sta riassorbendo". Che cosa sta accadendo sul mercato del petrolio con la guerra in Ucraina?Quando vi sono eventi di questo genere tutte le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) A dispetto delle tensioni che percorrono i mercati finanziari internazionali, il prezzo medio self deinon andrà alle stelle. Ne è convinto il presidente dell', l'Unione energie per la mobilità - l'ex Unione petrolifera - Claudio: Dovremmo avere ancora un periodo dialla pompa abbastanza alti, anche a causa della debolezza dell'euro, che tende ad amplificare l'incremento in dollari del barile", spiegaa Quattroruote. "I, però, non dovrebbero impennarsi. A meno che", avverte, "il greggio non continui ad aumentare". Cosa che però non dovrebbe verificarsi perché "la parte speculativa si sta riassorbendo". Che cosa sta accadendo sul mercato del petrolio con la guerra in?Quando vi sono eventi di questo genere tutte le ...

