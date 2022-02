I russi entrano a Kharkiv, si combatte strada per strada: una donna è rimasta uccisa (Di domenica 27 febbraio 2022) Vasylkiv ha una grande base aerea militare ed è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera. Secondo la sindaca Natalia Balasynovych, la città e l’aeroporto hanno subito pesanti bombardamenti da parte di missili russi, come riportato dal sito Kyiv Independent. “Il nemico vuole distruggere tutto quello che c’è intorno, ma non ci riuscirà. Resistete”, sono le parole della sindaca Balasynovych. Successivamente è stato colpito un Gasdotto a Kharkiv dopo un attacco russo. Lo ha riportato il sito Kyiv Independent, che ha mostrato anche un video in cui si vede l’esplosione. A Kiev le sirene hanno suonato mettendo inallarme la cittadinanza e si sono sentite alcune esplosioni a Kiev. Le persone sono state invitate a cercare riparo nei rifugi. Una donna è rimasta uccisa negli scontri in corso a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Vasylkiv ha una grande base aerea militare ed è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera. Secondo la sindaca Natalia Balasynovych, la città e l’aeroporto hanno subito pesanti bombardamenti da parte di missili, come riportato dal sito Kyiv Independent. “Il nemico vuole distruggere tutto quello che c’è intorno, ma non ci riuscirà. Resistete”, sono le parole della sindaca Balasynovych. Successivamente è stato colpito un Gasdotto adopo un attacco russo. Lo ha riportato il sito Kyiv Independent, che ha mostrato anche un video in cui si vede l’esplosione. A Kiev le sirene hanno suonato mettendo inallarme la cittadinanza e si sono sentite alcune esplosioni a Kiev. Le persone sono state invitate a cercare riparo nei rifugi. Unanegli scontri in corso a ...

ilfoglio_it : ?? Carri armati russi entrano in Ucraina dalla Crimea ?? Tutti gli aggiornamenti qui - minutepietro1 : I carri armati russi 'Z' entrano a #Kharkiv (est #Ucraina). - Chiamamivits : RT @Dio: Esorto #Pornhub a non vietare le pippine ai russi: sono cittadini comuni, non hanno potere, non c'entrano con la guerra. Anzi, que… - domiziof : @Brandofrascella Ma non erano stati gli americani (anzi 'amerikani', come fu tradotto in Italia il film di Costa Ga… - OSINTI1 : Altri video di convogli di mezzi Russi che entrano nella città di #Karkov stamattina -