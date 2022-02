DIRETTA Torino-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 27 febbraio 2022) Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Torino e Cagliari. Non un momento particolarmente semplice per il Torino. La squadra di Juric è alla ricerca di una vittoria che manca da ormai troppe partite. C’è la consapevolezza che qualcosa vada modificato in corso d’opera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 febbraio 2022) Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano. Non un momento particolarmente semplice per il. La squadra di Juric è alla ricerca di una vittoria che manca da ormai troppe partite. C’è la consapevolezza che qualcosa vada modificato in corso d’opera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Il Cagliari è atteso da un'altra dura prova: questa volta in casa del Torino di Juric. Su… - morshalinali901 : Italian Serie A Torino vs Cagliari in diretta LIVE LINK- - infoitsport : Diretta Torino-Cagliari ore 12.35: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming - infoitsport : DIRETTA/ Torino Cagliari video streaming tv: c'è grande equilibrio nei precedenti - gazzettaGranata : Diretta Torino-Cagliari ore 12.35: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni #TorinoFC #FVCG #SFT -