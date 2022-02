Kulusevski esaltato da Conte |  «Grande prospetto | ero stato chiaro su di lui»

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Tottenham Dejanha trovato la seconda rete con la maglia del Tottenham nella trasferta odierna della squadra disul campo del Leeds. Gran gol dello svedese ex Juventus, ese lo gode. Ecco le sue parole in conferenza stampa nel post partita: «Eromoltoquando abbiamo acquiBentancur e. Avevo parlato di due giocatori di prospettiva.ha solo 21 anni, credo che stia dimostrando di essere uninteressante, può diventare un giocatore molto importante. È forte fisicamente, ha tecnica e non ha paura dell’avversario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

