È ufficiale: la Russia è esclusa dall'Eurovision Song Contest 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il scontro tra Russia e Ucraina, sfociato ormai in un conflitto armato che sta sconvolgendo il mondo intero, ha raggiunto anche il mondo della cultura e dell'arte: UA:PBC, emittente della tv di Stato ucraina, ha chiesto con una lettera ufficiale che il Paese guidato da Valdimir Putin sia escluso dall'Eurovision Song Contest 2022. Una richiesta che, se in un primo momento era stata ignorata, ora è stata definitivamente accolta. La Russia, quindi, non può partecipare alla kermesse musicale europea. A deciderlo è stata l'European Broadcasting Union (Ebu), insieme all'organo organizzativo dell'Eurovision: "L'European Boadcasting Union (Ebu) ha annunciato che nessun artista russo parteciperà all'Eurovision Song Contest quest'anno.

