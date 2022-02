Chi è Ketanji Brown Jackson | scelta da Biden per la Corte suprema

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente Joeha scelto, giudice dellad’appello del circuito di Washington, come prossimo giudice delladegli Stati Uniti. “È una delle menti legali più brillanti del nostro paese e sarà un giudice eccezionale”, ha scrittosu Twitter. Come promesso dalla Casa Bianca, dunque, laè ricaduta su una donna di colore. Come raccontavamo su Formiche.net,, cinquantunenne nata a Washington e cresciuta a Miami, è una potente giudice federale con un curriculum di cui i progressisti sentono di potersi fidare: il Senato l’ha confermata al suo seggio proprio la scorsa estate con 53 voti a favore e 44 contrari – ora sarebbe difficile per il Partito democratico ...

Advertising

Gazzettino : Stati Uniti, svolta alla Corte Suprema: la prima giudice di colore è Ketanji Brown Jackson Chi è -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ketanji

ilmessaggero.it

NEW YORK Ha 51 anni, un curriculum eccezionale, e una carriera già ricca di successi. , la giudice che il presidente Biden ha scelto per la Corte Suprema quando il giudice Stephen Breyer lascerà il ...Brown Jackson , 51 anni, è stata scelta dal presidente degli Stati Uniti come giudice della ... da Cuba al Giappone, dal Brasile all'India,sta con...NEW YORK Ha 51 anni, un curriculum eccezionale, e una carriera già ricca di successi. Ketanji Brown Jackson, la giudice che il presidente Biden ha scelto per la Corte Suprema quando il ...La nuova nomina - arrivata nel mezzo di una guerra - considerata storica dal punto di vista razziale, avrà un impatto concreto sulle decisioni della Corte. Seppure numericamente non intaccherà la magg ...