Werder Brema | Fritz | 'Non abbiamo notizie di Skrypnyk | siamo preoccupati per lui'

FedericoDav_SSL : ufficiale: @milivnkovic al werder brema in prestito secco - giuggiup : RT @_SR26_: @giuggiup Zidane chi?? L'incubo del Werder Brema - _SR26_ : @giuggiup Zidane chi?? L'incubo del Werder Brema - albi_s04 : Considerazioni post 23. Spieltag - Zweite Liga (1/6) Werder Brema 42 punti - Incredibile pareggio contro l'ultima… - VegaltaCalcho : RT @tecnospazzola: Coppa U.E.F.A 1989 - 90 : Fiorentina - Werder Brema. Tifoseria Spettacolare. -

Io e Grafite con 54 gol siamo stati il miglior duo della Bundesliga, ci mancavano forse 2 o 3 gol, all'ultima in casa con ilabbiamo vinto 5 - 1 e lui fece una doppietta e io un gol ...Ricordo che l'ultima partita era contro il, lui fece 2 gol ed io 1 e abbiamo fatto questo record che ancora resiste'. L'intervistatore chiede se ha mai trovato un compagno di squadra con ...Clemens Fritz, dirigente del Werder Brema, esprime preoccupazione per le sorti dell'attuale allenatore dello Zorya Luhansk, Viktor Skrypnyk, ex calciatore e tecnico dei tedeschi: "Non ho alcun ...Il derby di seconda divisione tra HSV e Werder ha ottenuto una cornice decente. Nella sessione di martedì, il Senato di Amburgo ha approvato domenica 25.000 spettatori per il derby del Nord. Il regola ...