Taiwan, la prossima Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre l’invasione russa dell’Ucraina procede e si combatte a ormai pochi chilometri da Kiev, nelle scorse ore si sono verificate nuove incursioni di velivoli da guerra cinesi nello spazio aereo di difesa di Taiwan. Un evento inquietante e non certo casuale. Non è del resto un mistero che il progressivo ammassamento di truppe russe ai confini ucraini lo scorso autunno sia avvenuto sostanzialmente in contemporanea a massicce incursioni aeree cinesi su Taiwan. I due dossier, quello ucraino e quello Taiwanese, sono infatti collegati a doppio filo. A dimostrarlo stanno in particolare due elementi. In primo luogo, la pressione sull’Ucraine da parte della Russia e su Taiwan da parte della Cina è ripresa, guarda caso, appena poche settimane dopo la disastrosa crisi afgana dello scorso agosto. Quella crisi si ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre l’invasione russa dell’procede e si combatte a ormai pochi chilometri da Kiev, nelle scorse ore si sono verificate nuove incursioni di velivoli da guerra cinesi nello spazio aereo di difesa di. Un evento inquietante e non certo casuale. Non è del resto un mistero che il progressivo ammassamento di truppe russe ai confini ucraini lo scorso autunno sia avvenuto sostanzialmente in contemporanea a massicce incursioni aeree cinesi su. I due dossier, quello ucraino e quelloese, sono infatti collegati a doppio filo. A dimostrarlo stanno in particolare due elementi. In primo luogo, la pressione sull’Ucraine da parte della Russia e suda parte della Cina è ripresa, guarda caso, appena poche settimane dopo la disastrosa crisi afgana dello scorso agosto. Quella crisi si ...

