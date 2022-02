La tragedia di una sinistra incapace di riconoscere i fascisti anche quando se li trova davanti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo spettacolo increscioso che con poche eccezioni hanno offerto giornali e televisioni sulla crisi russo-ucraina nelle ultime settimane non va sottovalutato. È giusto oggi ricordare tutte le incredibili dichiarazioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, le parole e gli atti di Giuseppe Conte ai tempi del governo gialloverde (e anche giallorosso), ma se ci fermiamo qui rischiamo di scambiare l’effetto per la causa, la manifestazione superficiale della malattia per la sua origine. Il problema di fondo, che abbiamo davanti ormai da alcuni anni, è l’incapacità di tanti politici, giornalisti e intellettuali, specialmente a sinistra, di riconoscere il fascismo persino quando se lo trovano davanti. O anche accanto. Intendiamoci. Non c’è nulla di strano nel ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo spettacolo increscioso che con poche eccezioni hanno offerto giornali e televisioni sulla crisi russo-ucraina nelle ultime settimane non va sottovalutato. È giusto oggi ricordare tutte le incredibili dichiarazioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, le parole e gli atti di Giuseppe Conte ai tempi del governo gialloverde (egiallorosso), ma se ci fermiamo qui rischiamo di scambiare l’effetto per la causa, la manifestazione superficiale della malattia per la sua origine. Il problema di fondo, che abbiamoormai da alcuni anni, è l’incapacità di tanti politici, giornalisti e intellettuali, specialmente a, diil fascismo persinose lono. Oaccanto. Intendiamoci. Non c’è nulla di strano nel ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Questa è una tragedia per tutti, per gli ucraini e per i russi. Siamo preoccupati che la spirale di violenza contin… - Mov5Stelle : Dobbiamo scongiurare in tutti i modi un’escalation militare in #Ucraina. Una guerra sarebbe inaccettabile, ancor di… - FioreFerdi1 : RT @MPoltero: Il popolo Ucraino sta vivendo una tragedia, l’Europa e il mondo vive con angoscia gli eventi si rischia una crisi che può div… - buffolibarbara : i social ci hanno anestetizzati. è incredibile il modo in cui ci desensibilizzino, ormai ogni tipo di tragedia sem… - LaPeppi : @PozzatiGiovanni Ma cosa c’entra? Dovresti vergognarti tu a usare una guerra, una tragedia, per fare paralleli che… -