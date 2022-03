Confcommercio: solidarietà a popolo ucraino e preoccupazione per il terziario lombardo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Export e turismo i comparti più colpiti. Conflitto rischia di aggravare difficoltà delle imprese già provate dalla crisi energetica In questo drammatico scenario di guerra Confcommercio Lombardia si unisce alla ferma condanna, è solidale con il popolo ucraino, e auspica che possano essere ristabiliti al più presto il dialogo e la pace. È un orizzonte fosco quello che si prospetta per l’economia lombarda che nel 2019, prima del Covid, contava un interscambio con la Russia di 4 miliardi e che aveva visto i dati 2021 in forte ripresa. Con circa 950 milioni di euro il valore dell’export della Lombardia con la Russia sfiora il 50% dei 2,1 miliardi a livello nazionale. Un mercato importante, quello russo, per lo sbocco di molti prodotti leader dell’economia lombarda dal vino, all’agroalimentare al tessile, all’abbigliamento e calzature; a ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Export e turismo i comparti più colpiti. Conflitto rischia di aggravare difficoltà delle imprese già provate dalla crisi energetica In questo drammatico scenario di guerraLombardia si unisce alla ferma condanna, è solidale con il, e auspica che possano essere ristabiliti al più presto il dialogo e la pace. È un orizzonte fosco quello che si prospetta per l’economia lombarda che nel 2019, prima del Covid, contava un interscambio con la Russia di 4 miliardi e che aveva visto i dati 2021 in forte ripresa. Con circa 950 milioni di euro il valore dell’export della Lombardia con la Russia sfiora il 50% dei 2,1 miliardi a livello nazionale. Un mercato importante, quello russo, per lo sbocco di molti prodotti leader dell’economia lombarda dal vino, all’agroalimentare al tessile, all’abbigliamento e calzature; a ...

