Charlene di Monaco rompe il silenzio e riappare in versione manga

Elegante e formale, con gli occhiali scuri in volto, attraversa le stanze del Principato. Purtroppo, non si tratta della principessa Charlene che è ancora ricoverata nella clinica riabilitativa in Svizzera, ma di un fumetto in cui la moglie di Alberto ricopre il ruolo di un'eroina manga. Però la Wittstock è orgogliosa di questa partecipazione e dalla stanza d'ospedale lo ha scritto. "Sono lieta dell'uscita del sesto volume di Blitz, magnificamente sublimato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L'idea di partecipare all'avventura di Blitz mi è subito piaciuta e ringrazio Cédric Biscay per avermi invitato a scoprire il mondo dei manga" sono le parole di Charlene. Insomma, dopo mesi di assenza e silenzio la principessa riappare nel fumetto franco-giapponese.

