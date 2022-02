Formazioni ufficiali Napoli Barcellona | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledimatch valido per gli ottavi di finale della Europa League: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; F. De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi L'articolo proviene da Calcio News 24.

NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti BARCELLONA (4 - 3 - 3): Ter Stegen; ...

Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali: Insigne titolare con Fabian Ruiz e Osimhen. Ritorna anche il modulo 4-2-3-1.Le scelte ufficiali di Spalletti e Xavi per la sfida di Europa League in programma alle ore 21 al Diego Armando Maradona Le scelte ufficiali di Spalletti e Xavi per la sfida di Europa League in ...