Obbligo vaccinale over 50 | governo pone fiducia su dl

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –50, il gno, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha posto alla Camera la questione disul decreto legge che fissa l’con i relativi vincoli legati al green pass. Il provvedimento è in prima lettura, dovrà quindi essere esaminato anche dal Senato e va approvato entro l’8 marzo. Durante il suo intervento il ministro è stato contestato da esnti dell’opposizione che hanno tentato di occupare i banchi del Gno lanciando anche fascicoli. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere il prosieguo dei lavori. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : @biaso68 Io ho SEMPRE votato contro ogni obbligo vaccinale, GP e SGP. - GuidoDeMartini : CONTINUO a votare CONTRO ogni atto che riguardi GP, SGP e OBBLIGO VACCINALE. La settimana prossima arriverà in aula… - MediasetTgcom24 : Obbligo vaccinale agli over 50, governo pone fiducia sul dl alla Camera #covid - apocalittica : RT @jimmomo: Ora, immaginate che arrivi alla Consulta un ricorso sull'obbligo di Green Pass o l'obbligo vaccinale, quale immagine di imparz… - Stefani94163521 : RT @potentemente1: @luigidimaio Avevate la possibilità di cambiare il nostro paese. Siete diventati lo scendiletto del pd. Avete tradito la… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge relativo all'per gli over 50. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.Dunque, cosa c'è da aspettarsi in fatto di green pass , di, di mascherine ? E la didattica a distanza diventerà uno strumento organico sempre a disposizione delle scuole o resterà ...Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge relativo all'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il ...Il conto alla rovescia per l'abolizione del Green Pass è ancora cominciato e anche i più pessimisti puntano alla fine dell'estate. In attesa ci sono in particolare ...