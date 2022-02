Microsoft starebbe già al lavoro su Windows 12 secondo questi rumors

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Certisono decisamente dei fake, per stessa ammissione di chi li ha generati, ma pensiamo per un attimo a cosa succederebbe se fossero veri. Ad esempio, sefosse già asu12, prossima e ancora mai nemmeno pensata versione del suo sistema operativo.– Adobe StockPartendo dal presupposto che si tratti di supposizioni, dunque, proviamo a immaginare come potrebbero essere le novità della nuova evoluzione della piattaforma. Che in questo momento non è verosimile, anche se sono già passati alcuni mesi dal rilascio di11. Tra i requisiti di12,potrebbe avvalersi del chip Pluton (integrato nelle CPU Ryzen 6000) rendendolo un elemento necessario per installare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft starebbe

Stando agli ultimi rumor la software house appartenente agli Xbox Game Studioslavorando ... in Colombia, il responsabile del marketingAaron Greenberg ha parlato del futuro studio, ...... dopo gli scarsi risultati di vendita ottenuti da COD Vanguard , Activisionprendendo in ...stata influenzata in alcun modo dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di, ma si ...Como sabéis, @aarongreenberg ha estado hoy en Bogotá en un evento en los que han asistido varios fans. — Xbox Studio (@XboxStudio) February 22, 2022. This content is hosted on an external platform, wh ...Secondo quanto riportato Microsoft potrebbe pagare a Bobby Kotick 15 milioni di dollari se decidesse di licenziarlo da Activision Blizzard.