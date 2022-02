Lettere alla psicologa. Storia di un bugiardo e di un’illusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cara Dottoressa Cozzolino,le scrivo per raccontarle una Storia triste e molto squallida che mi è capitata negli ultimi due anni. Ho conosciuto tramite amici un uomo di 60 anni, io ne ho 49, sono separata da tanto e da tanto sono sola. Ero sola anche durante il matrimonio e questo è stato il motivo della rottura. Avevo voglia di innamorarmi e di colorare un po’ la mia vita. Il signore in questione è un professionista affermato, molto benestante e molto conosciuto. Un uomo di valore e potere che sente di essere una spanna sopra gli altri. Mi ha conquistata dedicandomi poesie e regalandomi panorami mozzafiato e gite fuori porta che ho visto solo in foto dallo schermo del suo cellulare. Leggi anche › “L’amore bugiardo – Gone Girl”: stasera su Rai 4 il thriller disturbante con Ben ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cara Dottoressa Cozzolino,le scrivo per raccontarle unatriste e molto squallida che mi è capitata negli ultimi due anni. Ho conosciuto tramite amici un uomo di 60 anni, io ne ho 49, sono separata da tanto e da tanto sono sola. Ero sola anche durante il matrimonio e questo è stato il motivo della rottura. Avevo voglia di innamorarmi e di colorare un po’ la mia vita. Il signore in questione è un professionista affermato, molto benestante e molto conosciuto. Un uomo di valore e potere che sente di essere una spanna sopra gli altri. Mi ha conquistata dedicandomi poesie e regalandomi panorami mozzafiato e gite fuori porta che ho visto solo in foto dallo schermo del suo cellulare. Leggi anche › “L’amore– Gone Girl”: stasera su Rai 4 il thriller disturbante con Ben ...

MercurioPsi : @pm_io1 @eugenio_patane Sarei curioso di sapere il motivo, l'elenco di cose fatte male è lungo, dalle pseudo-ciclab… - BersaniLeda : RT @fbonanno74: Lingua viva e moderna ma la cui nascita fu resurrezione, un levarsi dalle profondità delle Scritture, un venire alla luce d… - NelloWard : @mante Questo virologo ha dato fastidio ...infanghiamo !!! in Francia inviavano le lettere di cachet , anonime, qu… - Paky100001 : RT @mily37414: ?E' ora di dipingere belle lettere come fiori di sakura che nascono tra i rami del cielo oltremare... lasciando sulla terra… - bottaro : @Svagaia Non si devono troppo preoccupare visto che ancora oggi molti colleghi di lettere arrivano a malapena alla seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettere alla IN CANADA LA POLIZIA USA LA FORZA CONTRO LA PROTESTA PACIFICA DEI CAMIONISTI Nell'editoriale del Washington Post sulla fine della protesta dei camionisti in Canada, invece, si legge a chiare lettere che l'idea dei diritti di libertà sia "strettamente interconnessa alla ...

Silvio Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina Di lei sappiamo che ha una laurea in lettere ed è deputata del partito politico di Forza Italia. ... "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina - scrive il ...

Lettere al direttore – Paolo Cont ladigetto.it Lettere da Piano di Sorrento - Via Bagnulo? Km. della morte Via Bagnulo, molti anni fa, fu definita Km della morte dall'avv. Leone Massa, proprietario della villa omonima che insiste sulla strada. La ragione che indusse il professionista a definirla in quel mo ...

Obbligo vaccinale per i lavoratori: 12 sospensioni alla Asl Lanciano Vasto Chieti I controlli attraverso il sistema di rilevazione presenze. Da martedì 15 febbraio 2022 scatta l'obbligo di green pass rafforzato per tutti gli over .... Delle 36 lettere inviate finora a mezzo raccoma ...

Nell'editoriale del Washington Post sulla fine della protesta dei camionisti in Canada, invece, si legge a chiareche l'idea dei diritti di libertà sia "strettamente interconnessa...Di lei sappiamo che ha una laurea ined è deputata del partito politico di Forza Italia. ... "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi legasignora Marta Fascina - scrive il ...Via Bagnulo, molti anni fa, fu definita Km della morte dall'avv. Leone Massa, proprietario della villa omonima che insiste sulla strada. La ragione che indusse il professionista a definirla in quel mo ...I controlli attraverso il sistema di rilevazione presenze. Da martedì 15 febbraio 2022 scatta l'obbligo di green pass rafforzato per tutti gli over .... Delle 36 lettere inviate finora a mezzo raccoma ...