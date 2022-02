DIRETTA F1, Test Barcellona 2022 LIVE: comanda sempre Leclerc, Verstappen vicino ai 100 giri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.34: Facendo i conti, 99 giri anche per Mercedes, con i 77 di Russell fatti in mattinata e i 22 di Hamilton inanellati al momento. Ad aver superato la quota 100 tornate complessive è stata la sola Ferrari F1-75 finora. 15.31: Ci sono i miglioramenti di Stroll: il pilota canadese dell’Aston Martin ha realizzato il crono di 1’23?793 con mescola C2 ed è 12°. 15.28: Max Verstappen è il primo pilota ad avvicinarsi alla soglia dei 100 giri. Il campione del mondo è fermo a 99. La Ferrari è invece la prima vettura a rompere il muro dei 100 giri: 80 quelli fatti da Leclerc, 22 quelli di Sainz. Un buon segnale per la F1-75. 15.25 In realtà Alpine non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.34: Facendo i conti, 99anche per Mercedes, con i 77 di Russell fatti in mattinata e i 22 di Hamilton inanellati al momento. Ad aver superato la quota 100 tornate complessive è stata la sola Ferrari F1-75 finora. 15.31: Ci sono i miglioramenti di Stroll: il pilota canadese dell’Aston Martin ha realizzato il crono di 1’23?793 con mescola C2 ed è 12°. 15.28: Maxè il primo pilota ad avvicinarsi alla soglia dei 100. Il campione del mondo è fermo a 99. La Ferrari è invece la prima vettura a rompere il muro dei 100: 80 quelli fatti da, 22 quelli di Sainz. Un buon segnale per la F1-75. 15.25 In realtà Alpine non ...

andrpoy : @SkySportF1 MA LA DIRETTA DEI TEST DI QUEST'ANNO PERCHE NON C'E' - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite la sessione pomeridiana dei test pre-stagionali a Barcellona con la Diretta LIVE offerta da - Motorsport_IT : #F1 | Seguite la sessione pomeridiana dei test pre-stagionali a Barcellona con la Diretta LIVE offerta da… - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Ferrari in testa con Leclerc! Red Bull estrema si riparte alle 14.00 -… - News24_it : LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Ferrari in testa! Leclerc ha 3 decimi sulla McLaren a parità di gomma. Si… -