Covid oggi Piemonte, 2.393 contagi e 16 morti: bollettino 23 febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.393 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 16 morti. L’Unità di Crisi della Regione sottolinea che i nuovi casi sono pari al 6,8% di 34.966 tamponi eseguiti, di cui 28.879 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 973.676, di cui 80.099 Alessandria, 44.702 Asti, 37.799 Biella, 130.706 Cuneo, 73.858 Novara, 517.371 Torino, 34.580 Vercelli, 34.685 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.766 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 15.110 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.393 i nuovida coronavirus23in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 16. L’Unità di Crisi della Regione sottolinea che i nuovi casi sono pari al 6,8% di 34.966 tamponi eseguiti, di cui 28.879 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 973.676, di cui 80.099 Alessandria, 44.702 Asti, 37.799 Biella, 130.706 Cuneo, 73.858 Novara, 517.371 Torino, 34.580 Vercelli, 34.685 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.766 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 15.110 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva ...

