Condannato per terrorismo foreign fighter di origini abruzzesi legato al gruppo Jabhat Al Nusra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È stato Condannato a 5 anni di reclusione per associazione terroristica, dalla Corte d’Assise di Chieti, Stefano Costantini, il foreign fighter italiano 25enne di origini abruzzesi, ma nato e residente in Svizzera, arrestato il 19 gennaio 2021 dalla Digos di Pescara perché ritenuto un foreign fighter. Gli investigatori, insieme al personale del Servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo esterno di Roma, avevano eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere del foreign fighter emesso dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo de L’Aquila, a carico dell’uomo. Il giovane è accusato di aver partecipato ad un’associazione terroristica di matrice islamica quale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È statoa 5 anni di reclusione per associazione terroristica, dalla Corte d’Assise di Chieti, Stefano Costantini, ilitaliano 25enne di, ma nato e residente in Svizzera, arrestato il 19 gennaio 2021 dalla Digos di Pescara perché ritenuto un. Gli investigatori, insieme al personale del Servizio per il contrasto all’estremismo eesterno di Roma, avevano eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere delemesso dalla Procura distrettuale antimafia e antide L’Aquila, a carico dell’uomo. Il giovane è accusato di aver partecipato ad un’associazione terroristica di matrice islamica quale ...

