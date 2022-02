Anziano ucciso in casa nell’Oristanese: la vittima è un 78enne che sarebbe stato massacrato di botte (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Omicidio nel cuore dell’Oristanese: un Anziano, 78 anni, sarebbe stato brutalmente aggredito e ucciso all’interno della sua abitazione di Ghilarza, il cadavere scoperto dalla donna delle pulizie e da un nipote della vittima. Secondo quanto finora ricostruito, si sarebbe trattato di un’azione feroce la scena del crimine avrebbe fornito un primo spunto d’indagine. Anziano pestato e ucciso in casa nell’Oristanese: vittima un 78enne di Ghilarza Secondo fonti del posto, l’Anziano viveva da solo nella casa in cui si sarebbe consumata la brutale aggressione sfociata nel sangue. L’uomo, Tonino Porcu, 78 anni, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Omicidio nel cuore dell’Oristanese: un, 78 anni,brutalmente aggredito eall’interno della sua abitazione di Ghilarza, il cadavere scoperto dalla donna delle pulizie e da un nipote della. Secondo quanto finora ricostruito, sitrattato di un’azione feroce la scena del crimine avrebbe fornito un primo spunto d’indagine.peinundi Ghilarza Secondo fonti del posto, l’viveva da solo nellain cui siconsumata la brutale aggressione sfociata nel sangue. L’uomo, Tonino Porcu, 78 anni, ...

