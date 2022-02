Saranno gli investimenti e non i soldi a pioggia a tirarci fuori dalla crisi energetica

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Per l’ennesima volta il governo stanzia enormi risorse pubbliche per mitigare gli aumenti dei prezzi energetici. Ma, nel decreto varato venerdì, affianca a queste misure estemporanee altre di natura strutturale. Finalmente, l’esecutivo sembra aver compreso che non siamo davanti a una burrasca estiva, ma a un problema profondo che dipendedomanda e dall’offerta di energia. L’una è alta, grazie alla ripresa dell’attività economica; l’altra è insufficiente, a causa di una molteplicità di cause che vanno dalle campagne per il disinvestimento dalle fonti fossili alla bassa ventosità sul mare del Nord nell’ultimo trimestre del 2021 al calo della produzione nucleare francese e tedesca nelle ultime settimane. Per quanto riguarda gli aiuti, il governo insiste nella elargizione di aiuti a 360 gradi, senza concentrare le risorse su quelle famiglie e imprese che ne hanno ...