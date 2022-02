Milan multato per vendita dei biglietti a tifosi con Daspo: le ultime (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan ha ricevuto una multa da 66.000 euro per aver venduto dei biglietti con prezzo agevolato ad alcuni tifosi rossoneri con Daspo Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilha ricevuto una multa da 66.000 euro per aver venduto deicon prezzo agevolato ad alcunirossoneri con

