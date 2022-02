Milan, dura sanzione per vendita di biglietti a tifosi con Daspo: multa da 66.000 euro (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan ha ricevuto una multa da 66.000 euro per una violazione amministrativa contestata dal questore di Milano. In particolare, la società meneghina ha corrisposto in forma diretta o indiretta biglietti a prezzo agevolato ad alcuni tifosi con Daspo. Le indagini della questura sono iniziate a settembre 2021 e appena volte al termine; i rossoneri sono stati condannati a colmare la sanzione pecuniaria menzionata, dopo aver concesso svariati ticket per il secondo anello blu. Il tutto a beneficio di sostenitori impossibilitati a partecipare agli eventi. Nel dettaglio, i tagliandi con ‘tariffa Aimc’ sono stati venduti dal Milan ai tifosi con Daspo tramite mail, con il dovuto rilasciato in contanti dai ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilha ricevuto unada 66.000per una violazione amministrativa contestata dal questore dio. In particolare, la società meneghina ha corrisposto in forma diretta o indirettaa prezzo agevolato ad alcunicon. Le indagini della questura sono iniziate a settembre 2021 e appena volte al termine; i rossoneri sono stati condannati a colmare lapecuniaria menzionata, dopo aver concesso svariati ticket per il secondo anello blu. Il tutto a beneficio di sostenitori impossibilitati a partecipare agli eventi. Nel dettaglio, i tagliandi con ‘tariffa Aimc’ sono stati venduti dalaicontramite mail, con il dovuto rilasciato in contanti dai ...

Advertising

Giusepp84623364 : RT @sportface2016: #Milan, dura multa dalla questura di #Milano: 66.000 euro per aver venduto biglietti a tifosi con Daspo - sportface2016 : #Milan, dura multa dalla questura di #Milano: 66.000 euro per aver venduto biglietti a tifosi con Daspo - ArabaFenice1078 : @Streetfightman l'Inter ha il calendario in discesa, il Milan equilibrato. Noi un periodo duro e con 9 infortunati.… - vivperelmilan : RT @_schiaffino__: hanno ragione gli interisti: anche quando mancano 1/2 titolari è dura per tutti. Ecco perché il momentaneo primato del M… - lomestars : RT @_schiaffino__: hanno ragione gli interisti: anche quando mancano 1/2 titolari è dura per tutti. Ecco perché il momentaneo primato del M… -