Michael Bublè, padre per la quarta volta dopo le voci di divorzio (Di martedì 22 febbraio 2022) La famiglia Bublè è pronta per allargarsi: la bellissima notizia, infatti, è che il quarto figlio è in arrivo nonostante le voci sul presunto divorzio tra il cantante e la moglie Luisana Lopilato. La voce è arrivata tramite il sito TMZ, che ha visionato in anteprima il videoclip del nuovo singolo di Michael Bublè intitolato I'll never not love you, in cui, attraverso le immagini chiare di sua moglie, il cantante annuncia la gravidanza dell'attrice. Michael Bublè, padre per la quarta volta L'arrivo di un figlio è sempre una notizia bellissima, e Michael Bublè ha trovato un modo davvero tenero per annunciare il lieto evento. Dalla coppia non è ancora arrivata alcuna comunicazione ...

Michael Bublé papà per la quarta volta: Luisana Lopilato è incinta Michael Bublé papà per la quarta volta Bebè in arrivo in casa di Michael Bublé e della moglie Luisana Lopilato . Il cantante e la sua dolce metà sono già genitori di tre figli: Noah di 8 anni, Elias ...

Michael Bublè, quarto figlio in arrivo dopo il rischio divorzio da Luisana Michael Bublè diventerà papà per la quarta volta ! La famiglia si allargherà ben presto e in queste ore sta circolando la notizia della nuova gravidanza della moglie Luisana . Il cantante di origini ...

