Maurizio Costanzo, dimissioni irrevocabili: “Nessuna possibilità di svolgere l’incarico” (Di martedì 22 febbraio 2022) . Decisione a sorpresa del popolare conduttore Non è un periodo tranquillo in casa Roma: prima le continue esternazioni di Josè Mourinho contro gli arbitri e il sistema calcio, poi le serate in discoteca di Nicolò Zaniolo. E adesso le dimissioni di Maurizio Costanzo, arrivate a sorpresa. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Decisione a sorpresa del popolare conduttore Non è un periodo tranquillo in casa Roma: prima le continue esternazioni di Josè Mourinho contro gli arbitri e il sistema calcio, poi le serate in discoteca di Nicolò Zaniolo. E adesso ledi, arrivate a sorpresa. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Gazzetta_it : Maurizio Costanzo lascia la Roma: s'è dimesso da advisor della comunicazione. 'Ma Mourinho non c'entra nulla' - FBiasin : “#Roma, Maurizio #Costanzo si dimette da responsabile della comunicazione”. “Se telefonando” (1966, testo Maurizio… - infoitsport : Maurizio Costanzo si è dimesso, non riusciva a 'comunicare' la Roma: «Non è colpa di Mou» - ilNapolista - infoitsport : Maurizio Costanzo addio improvviso: costretto a licenziarsi | Il triste annuncio - infoitsport : Maurizio Costanzo: 'Lascio la Roma perchè non c'è nulla da comunicare' -