Con Bremer attaccato alla schiena (Di martedì 22 febbraio 2022) Forse la Serie A non è il campionato dove si difende meglio in Europa, forse non è vero che le difese italiane sono più dure che negli altri campionati, come si pensava fosse una volta (ammesso che lo fosse), ma di sicuro è il campionato dove gli attaccanti vivono la presenza dei difensori con maggiore ansia, come se attaccare fosse un crimine, un furto, un peccato capitale da compiere con la paura che la giustizia, terrena e divina, si abbatta su di te sul più bello. Con alcuni difensori, almeno, funziona così. E che cosa sono le marcature a uomo se non il Minority Report che permette alla polizia di intervenire prima ancora che il reato avvenga, punendo l’intenzione stessa, mentre sei ancora a centrocampo e stai semplicemente provando a controllare un pallone lungo? Concentrandoci solo sull’ultimo week-end di calcio gli spettatori hanno potuto assistere ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 22 febbraio 2022) Forse la Serie A non è il campionato dove si difende meglio in Europa, forse non è vero che le difese italiane sono più dure che negli altri campionati, come si pensava fosse una volta (ammesso che lo fosse), ma di sicuro è il campionato dove gli attaccanti vivono la presenza dei difensori con maggiore ansia, come se attaccare fosse un crimine, un furto, un peccato capitale da compiere con la paura che la giustizia, terrena e divina, si abbatta su di te sul più bello. Con alcuni difensori, almeno, funziona così. E che cosa sono le marcature a uomo se non il Minority Report che permettepolizia di intervenire prima ancora che il reato avvenga, punendo l’intenzione stessa, mentre sei ancora a centrocampo e stai semplicemente provando a controllare un pallone lungo? Concentrandoci solo sull’ultimo week-end di calcio gli spettatori hanno potuto assistere ...

