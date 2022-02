ATP Santiago 2022, Marco Cecchinato ancora ko: Kecmanovic vince in due set (Di martedì 22 febbraio 2022) ancora a secco di vittorie Marco Cecchinato. Il tennista siciliano, numero 90 al mondo, incassa il quarto ko in altrettante uscite in questo 2022. Non gli basta essere sull’amata terra a Santiago del Cile, venendo sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic per 7-5 6-1, evaporando nella seconda frazione dopo aver giocato un buon match per buoni tratti della prima. Inizia molto male la partita del siciliano, che in apertura si ritrova immediatamente sotto di un break. Il serbo lo costringe molto sulla diagonale di rovescio, tanto che nel quinto gioco ha a sua disposizione una palla per il 4-1 e servizio. Cecchinato gliel’annulla ed entra finalmente in partita, riuscendo ad essere più ficcante in risposta e incisivo da fondo: gap recuperato e nell’ottavo game ha quattro chance ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)a secco di vittorie. Il tennista siciliano, numero 90 al mondo, incassa il quarto ko in altrettante uscite in questo. Non gli basta essere sull’amata terra adel Cile, venendo sconfitto dal serbo Miomirper 7-5 6-1, evaporando nella seconda frazione dopo aver giocato un buon match per buoni tratti della prima. Inizia molto male la partita del siciliano, che in apertura si ritrova immediatamente sotto di un break. Il serbo lo costringe molto sulla diagonale di rovescio, tanto che nel quinto gioco ha a sua disposizione una palla per il 4-1 e servizio.gliel’annulla ed entra finalmente in partita, riuscendo ad essere più ficcante in risposta e incisivo da fondo: gap recuperato e nell’ottavo game ha quattro chance ...

