Inter, le assenze non sono una giustificazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inter si Interroga dopo la sconfitta contro il Sassuolo È un lunedì nero in casa Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Quello che è mancato ieri nella sfida contro i neroverdi non erano soltanto Brozovic e Bastoni, ma proprio una mancanza di equilibrio generale che ha portato gli ospiti a passare in doppio vantaggio già nel primo tempo. “Le assenze spiegano qualcosa, ma non tutto: semmai ce ne fosse stato bisogno, Inzaghi ha visto da vicino quanto sia strategico Brozovic e quanto grande sia il vuoto alle sue spalle. Barella è un incursore eccellente, ma non è fatto per portare la croce. Anche Bastoni, regista aggiunto e non solo difensore, sarebbe servito per dare ordine e organizzare la rimonta”. Brozovic Marcelo“Più in generale, però, il tecnico ha osservato un calo dell’equilibrio di squadra, a ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’siroga dopo la sconfitta contro il Sassuolo È un lunedì nero in casadopo la sconfitta contro il Sassuolo. Quello che è mancato ieri nella sfida contro i neroverdi non erano soltanto Brozovic e Bastoni, ma proprio una mancanza di equilibrio generale che ha portato gli ospiti a passare in doppio vantaggio già nel primo tempo. “Lespiegano qualcosa, ma non tutto: semmai ce ne fosse stato bisogno, Inzaghi ha visto da vicino quanto sia strategico Brozovic e quanto grande sia il vuoto alle sue spalle. Barella è un incursore eccellente, ma non è fatto per portare la croce. Anche Bastoni, regista aggiunto e non solo difensore, sarebbe servito per dare ordine e organizzare la rimonta”. Brozovic Marcelo“Più in generale, però, il tecnico ha osservato un calo dell’equilibrio di squadra, a ...

