“Compresi che ero fregata, fot**ta”: Matilde Gioli si sfoga, arriva la confessione che non ti aspetti (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’attrice di “Doc – Nelle tue mani” Matilde Gioli si lascia andare ad una clamorosa confessione sui social, i fan impazziscono. Matilde Gioli (fonte youtube)“Doc- Nelle tue mani” è la fortunata medical fiction targata RAI che, dalla prima edizione, sta spopolando in prima serata. Il talentuoso Luca Argentero è affiancato nel cast dall’amatissima Matilde Gioli, che presta il volto alla dottoressa Giulia Giordano, e i due attori si districano tra le insidie e i difficili casi del loro reparto. Matilde ha la capacità di emozionare e coinvolgere lo spettatore ma, nelle ultime ore, è stato il suo privato a scatenare la commozione dei fan. Matilde ha infatti scelto di sbilanciarsi riguardo la sua vita amorosa tramite un ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’attrice di “Doc – Nelle tue mani”si lascia andare ad una clamorosasui social, i fan impazziscono.(fonte youtube)“Doc- Nelle tue mani” è la fortunata medical fiction targata RAI che, dalla prima edizione, sta spopolando in prima serata. Il talentuoso Luca Argentero è affiancato nel cast dall’amatissima, che presta il volto alla dottoressa Giulia Giordano, e i due attori si districano tra le insidie e i difficili casi del loro reparto.ha la capacità di emozionare e coinvolgere lo spettatore ma, nelle ultime ore, è stato il suo privato a scatenare la commozione dei fan.ha infatti scelto di sbilanciarsi riguardo la sua vita amorosa tramite un ...

nicola_vecchio : I dpcm che imponevano regole, compresi gli ultimi di Draghi sono stati smentiti da sentenze a Pesaro e a Pisa.… - Ledumpal : @gparagone Chi è stato colpito veramente in famiglia (figli in DAD compresi), nella pos. sociale, nei diritti quoti… - robymark1 : RT @MinutemanItaly: Ecco il Partito di Draghi, in tutto il suo splendore. Segnatevi questi nomi, tutta gente che dovrà essere privata di tu… - sokhna29 : RT @LuciaScomb: @GrandeFratello se non tenete Alex e Delia lontani da Soleil,noi denunciamo tutti,compresi voi autori che avete permesso VI… - FabiusMarco : @FabRavezzani Idolo delle folle(compresi tanti giornalisti) che si fanno 'intortare' da un grande imbonitore.. -