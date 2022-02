Speranza: “Covid non sparirà il 31 marzo, mascherine al chiuso anche dopo” (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il lockdown fu una scelta inevitabile”. A due anni dal ‘paziente zero’ di Codogna, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricorda così in una intervista a Repubblica i primi momenti della pandemia e afferma che “il Covid non sparisce il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti. I vaccini ci hanno fatto vincere”. “L’Italia non era preparata ma chi lo era nel mondo? Abbiamo sempre seguito la scienza”, spiega Speranza ricordando quella sera terribile: “Sono davanti alla tv, a vedere Roma-Gent. Ricordo tutto, tutto è nitido: uno a zero per noi, il colore delle magliette. Squilla il telefono, è l’assessore alla sanità della Lombardia. Mi dice: c’è un primo caso a Codogno” continua ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il lockdown fu una scelta inevitabile”. A due anni dal ‘paziente zero’ di Codogna, il ministro della Salute, Roberto, ricorda così in una intervista a Repubblica i primi momenti della pandemia e afferma che “ilnon sparisce il 31. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Lealsono ancora importanti. I vaccini ci hanno fatto vincere”. “L’Italia non era preparata ma chi lo era nel mondo? Abbiamo sempre seguito la scienza”, spiegaricordando quella sera terribile: “Sono davanti alla tv, a vedere Roma-Gent. Ricordo tutto, tutto è nitido: uno a zero per noi, il colore delle magliette. Squilla il telefono, è l’assessore alla sanità della Lombardia. Mi dice: c’è un primo caso a Codogno” continua ...

