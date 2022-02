In Somalia almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico prima di un’elezione (Di domenica 20 febbraio 2022) Sabato almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico suicida a Belet Uen, nel centro della Somalia. L’attacco è avvenuto in un ristorante molto frequentato da politici e funzionari pubblici locali, alla vigilia di una tornata elettorale per il Leggi su ilpost (Di domenica 20 febbraio 2022) Sabato10in unsuicida a Belet Uen, nel centro della. L’è avvenuto in un ristorante molto frequentato da politici e funzionari pubblici locali, alla vigilia di una tornata elettorale per il

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Somalia almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico prima di un’elezione - ilpost : In Somalia almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico prima di un’elezione - BreakingItalyNe : SOMALIA: Attacco suicida in un ristorante a Beledweyne nella regione di Hiran: Almeno 15 morti e 20 feriti, Al-Shab… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attentato suicida a Beledweyne: almeno 15 morti e 20 feriti #somalia #terrorismo #beledweyne #kamikaze #moha… - giu33liana : #Somalia #FacciamoRete #FacciamoInformazione Attentato suicida a #Beledweyne, almeno 10 morti e 15 feriti Il mo… -