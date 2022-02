Dargen D’Amico è fidanzato con Giulia Peditto, amica di Chiara Ferragni? (Di domenica 20 febbraio 2022) Dargen D’Amico sarebbe fidanzato con Giulia Peditto Dargen D’Amico si è fatto conoscere al grande pubblico grazie la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022. Ha portato la canzone “Dove si balla” che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, diventando un vero e proprio tormentone. Davvero poco, però, sappiamo della sua vita L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 20 febbraio 2022)sarebbeconsi è fatto conoscere al grande pubblico grazie la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022. Ha portato la canzone “Dove si balla” che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, diventando un vero e proprio tormentone. Davvero poco, però, sappiamo della sua vita L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

dandanhada_ : @fumoffus La verità è che a me non viene proprio voglia di urlare DARGEN D'AMICO così ad cazzum e farmi guardar male dai passanti - fumoffus : Ma non la sentite quella voglia di urlare Dargen D’amico in ogni luogo? - radiofmfaleria : Dargen D'Amico - Dove Si Balla - RVallesina : Dargen D'amico - Dove si balla -

Ultime Notizie dalla rete : Dargen D’Amico Dargen D'Amico al Df Theatre BisceglieViva