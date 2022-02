Achille Lauro conquista “Una Voce Per San Marino” ed ottiene il pass per l’Eurovision con la piccola repubblica

(Di domenica 20 febbraio 2022)rappresenterà Sanalla prossima edizione delSong Contest a partire dal prossimo 10 maggio a Torino.rappresenterà SanalL’artista che all’ultimo Festival Di Sanremo ha presentato il brano Domenica, per la kermesse che radunerà gli interpreti del continente proporrà un nuovo pezzo, Stripper che stasera ha lanciato dal palco de “UnPer San”. Nella diretta del contest musicale andato in onda su Rtv dal Teatro Nuovo di Dogana, si sono sfidati per ottenere un posto per rappresentare il piccolo stato all‘Eurovision:, Alberto Fortis, Valerio Scanu, Ivana Spagna e Tony Cicco. Ad arricchire lo ...

rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Il cantante romano ha vinto "Una voce per San Marino", il contest - la cui finale si ...In diretta su Rtv, la rete della piccola Repubblica, si sfidano a sopresa anche i Big, tra gli altri, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis e l'ex batterista della Formula 3 Tony ...A staccare il pass per la kermesse europea è stato Achille Lauro. Il cantautore non ha tradito le aspettative. Infatti era lui il super favorito della vigilia. Con il brano ‘Stripper’ ha così vinto la ...San Marino, 20 feb. (askanews) - Achille Lauro vince la finalissima di Una voce per San Marino e vola a Torino per l'Eurovision 2022 dove - in rappresentanza della Repubblica di San Marino - sfiderà ...