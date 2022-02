Milan, solo la Lazio ha segnato più reti nei primi 15 minuti di gioco | News (Di sabato 19 febbraio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan sottolinea la capacità di segnare nei primi 15 minuti di gioco: solo la Lazio ha fatto meglio Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 febbraio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilsottolinea la capacità di segnare nei15dilaha fatto meglio

Advertising

Stocciz2 : Oggi a casa solo per vedere il Milan , sono malato - diavolista : @BisInterista Veretout ha 29 anni, il Milan lo prenderebbe solo se a zero - The_Giannian : @ccosimoney @AndreSuspended_ @BADV4SS @BushLancer È solo questo, ed ho iniziato io perchè da bea non me l'aspettavo… - TOSADORIDANIELA : RT @lalecle18: Solo il Milan... Forza ragazzi #Milan #ACMilan #SalernitanaMilan - lalecle18 : Solo il Milan... Forza ragazzi #Milan #ACMilan #SalernitanaMilan -