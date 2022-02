Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Pechino 2022: orario, programma, canale tv, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Domani, domenica 20 febbraio, alle ore 13.00 italiane, si terrà la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la portabandiera dell’Italia sarà Francesca Lollobrigida. Si terrà però anche l’importante passaggio di consegne con Milano-Cortina 2026, prossima sede dei Giochi. Il sindaco di Pechino, città ospitante, passerà la bandiera olimpica al Presidente del CIO, che a sua volta la consegnerà ai sindaci di Milano e Cortina, che la sventoleranno per otto volte. Verrà quindi innalzata la bandiera italiana e verrà suonato l’inno di Mameli. La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Domani, domenica 20 febbraio, alle ore 13.00 italiane, si terrà ladidelleInvernali di: la portabandiera dell’Italia sarà Francesca Lollobrigida. Si terrà però anche l’importante passaggio di consegne con Milano-Cortina 2026, prossima sede dei Giochi. Il sindaco di, città ospitante, passerà la bandiera olimpica al Presidente del CIO, che a sua volta la consegnerà ai sindaci di Milano e Cortina, che la sventoleranno per otto volte. Verrà quindi innalzata la bandiera italiana e verrà suonato l’inno di Mameli. LadidelleInvernali disaranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Francesca Lollobrigida con il tricolore nella cerimonia di chiusura. Sarà lei la portabandiera #ItaliaTeam! ????… - AmbCina : Oggi @AmbLiJunhua ha salutato la Sottosegretaria allo sport @VVezzali che partirà per @Pechino per assistere alla c… - AndreCardi : @malikayane @SostienePereir5 Sei a Pechino per la cerimonia di chiusura? - Valedance11 : RT @Unomattina: Verso la chiusura delle olimpiadi invernali di #Pechino2022. In collegamento Giuseppe Rizzo, corrispondente Rai: 'per la ce… - Raffipaffy : Quindi alla cerimonia di chiusura delle olimpiadi non ci sarà nessuna performance musicale? Niente artisti?? Sperav… -