Meteo, Italia sfiorata dalla tempesta Eunice: weekend in bilico. Le previsioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nevica in Inghilterra, c'è allerta rossa per venti di tempesta in Germania e su gran parte del nord Europa. La pressione scende rapidamente tra Danimarca e Polonia, come nell'occhio di un uragano atlantico di categoria 3. Ma l’Italia rimarrà protetta dalle Alpi e dall’anticiclone e i venti di fermeranno in prevalenza oltralpe, con le montagne che faranno da scudo. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nevica in Inghilterra, c'è allerta rossa per venti diin Germania e su gran parte del nord Europa. La pressione scende rapidamente tra Danimarca e Polonia, come nell'occhio di un uragano atlantico di categoria 3. Ma l’rimarrà protetta dalle Alpi e dall’anticiclone e i venti di fermeranno in prevalenza oltralpe, con le montagne che faranno da scudo.

Advertising

3BMeteo : Previsioni #meteo per il weekend su @radiokisskiss al #PippoPeloShow La super tempesta Eunice porterà pioggia e cal… - SkyTG24 : Meteo, Italia sfiorata dalla tempesta Eunice: weekend in bilico. Le previsioni - ferramentavigli : - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 19/02/2022, diramato dal @DPCgov il 18/02/2022 14:15 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 18/02/2022, diramato dal @DPCgov il 18/… -