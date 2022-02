GF Vip, Alex Belli fa la vittima «Ho tutti contro». Soleil lo allontana: «Dici solo stronzate, io ho chiuso» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . La puntata di giovedì sera si apre come sempre parlando del triangolo più lungo della storia. Alex – Soleil e Delia tengono banco mentre gli altri inquilini restano a guardare. L’ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato nuovamente gli equilibri e il triangolo amoroso tiene banco anche durante la diretta tv. Belli dice di essere entrato per riprendersi Delia, popi però si infila nel letto di Soleil e tra le lacrime gli confessa quanto gli manca la loro complicità «Tutto quello che vedo e che c’è stato prima – commenta Delia – , in questo luogo in cui ha vissuto tante cose belle con Sole mi vengono in mente le scene di quello che c’è stato prima, mi ci vuole tempo». Signorini parla di pressione psicologica ma non di manipolazione di Alex ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) . La puntata di giovedì sera si apre come sempre parlando del triangolo più lungo della storia.e Delia tengono banco mentre gli altri inquilini restano a guardare. L’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato nuovamente gli equilibri e il triangolo amoroso tiene banco anche durante la diretta tv.dice di essere entrato per riprendersi Delia, popi però si infila nel letto die tra le lacrime gli confessa quanto gli manca la loro complicità «Tutto quello che vedo e che c’è stato prima – commenta Delia – , in questo luogo in cui ha vissuto tante cose belle con Sole mi vengono in mente le scene di quello che c’è stato prima, mi ci vuole tempo». Signorini parla di pressione psicologica ma non di manipolazione di...

