Doc-Nelle tue mani 2, protagonista rivela: “In arrivo una mia evoluzione” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Colpo di scena nella seconda stagione di “Doc-Nelle tue mani”. La fiction campione di ascolti ha pronto un nuovo asso nella manica. A lanciare l’indiscrezione è stata Matilde Gioli. L’attrice, nonché protagonista della fiction di Rai Uno, è tornata su Instagram dove ha annunciato che presto qualcosa potrebbe cambiare. Intanto questa sera sul piccolo schermo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Colpo di scena nella seconda stagione di “Doc-tue”. La fiction campione di ascolti ha pronto un nuovo asso nellaca. A lanciare l’indiscrezione è stata Matilde Gioli. L’attrice, nonchédella fiction di Rai Uno, è tornata su Instagram dove ha annunciato che presto qualcosa potrebbe cambiare. Intanto questa sera sul piccolo schermo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - huchukato : @MarabottiMarco @magicadespell78 @sonospento @PattyBel86 Doc qua in Campania se il piano è scaduto mi blocca sulla… - LindaPirrone : @_no_w0rds_ Nelle vecchie edizioni avevano rimproverato seriamente per queste cose. Mesi fa pure Francesca, Carmen… - rita_2308 : @premium_posters Stasera 'DOC NELLE TUE MANI 2' no giammy no gfvip -