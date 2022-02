Mamma, 15, da in adozione il suo bambino – 35 anni dopo, il figlio la stupisce con un commovente incontro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando Stacey Faix è rimasta incinta era solo un’adolescente. Ha partorito il suo bambino quando aveva 15 anni ed ha deciso di darlo in adozione. Una volta nato glielo hanno portato via e lei non lo avrebbe rivisto mai più, o almeno così credeva. Nel 2017, in Pennsylvania è passata una nuova legge che permette agli adottati di avere accesso al loro certificato di nascita originale. Questa è stata un’ottima notizia per Stephen Strawn, adottato. Quando è venuto a sapere di quella nuova legge, voleva avere informazioni su se stesso. Nel giro di un mese aveva in mano il suo certificato di nascita che includeva informazioni che erano andate perse. YouTube“È stato un grande sospiro di sollievo,” ha raccontato a Inside Edition dopo aver scoperto il nome della sua madre naturale. Stephen ha cercato quel nome su ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando Stacey Faix è rimasta incinta era solo un’adolescente. Ha partorito il suoquando aveva 15ed ha deciso di darlo in. Una volta nato glielo hanno portato via e lei non lo avrebbe rivisto mai più, o almeno così credeva. Nel 2017, in Pennsylvania è passata una nuova legge che permette agli adottati di avere accesso al loro certificato di nascita originale. Questa è stata un’ottima notizia per Stephen Strawn, adottato. Quando è venuto a sapere di quella nuova legge, voleva avere informazioni su se stesso. Nel giro di un mese aveva in mano il suo certificato di nascita che includeva informazioni che erano andate perse. YouTube“È stato un grande sospiro di sollievo,” ha raccontato a Inside Editionaver scoperto il nome della sua madre naturale. Stephen ha cercato quel nome su ...

