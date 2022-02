Laura perde il lavoro per la pandemia | “Vado a fare la spesa con la calcolatrice | non posso curarmi”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le famiglie rimaste a terra a causa dell’emergenza Covid sono tante in Italia. I nuovi poveri sono cresciuti in misura allarmante. Getty Images/Michael Loccisano/ArchivioLadi Covid – con i relativi lockdown, zone rosse, chiusure – ha innescato una crisi economica che da decenni il nostro Paese non affrontava. Da un lato il Covid, avendo provocato il decesso di persone soprattutto anziane, ha fatto risparmiare oltre 1 miliardo di euro all’Inps. Dall’altro, stando ai dati Censis di dicembre 2021, solo nel 2020 i nuovi poveri erano cresciuti di oltre un milione di unità: il 21,9% in più rispetto al 2019. A causa dell’emergenza, solo nel 2020, ben 333mila famiglie sono finite in povertà assoluta. Passare da fascia media a dover chiedere un prestito per curarsi è stato un attimo per molti nuclei familiari. Una ex segretaria ha raccontato al Corriere della Sera ...