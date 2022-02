Covid oggi Veneto, 5.181 contagi e 30 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.181 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 30 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 13.637, quello dei casi a 1.281.954. Continuano a scendere (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. Calano anche i ricoverati, in area medica sono 1.371 (-13) e 123 (-5), in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.181 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 30, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 13.637, quello dei casi a 1.281.954. Continuano a scendere (- 9.438) gli attuali positivi, che ora sono 87.756. Calano anche i ricoverati, in area medica sono 1.371 (-13) e 123 (-5), in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è #IlGiornodellaVergogna cioè IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - claudiafabbri5 : RT @OttobreInfo: Sono riusciti a far sparire i morti da Covid dal dibattito nazionale. Oggi 388. Ha vinto Confindustria. Hanno vinto gli… - Giusi_ : RT @FangusAngus: Sono riusciti a far sparire i morti da Covid dal dibattito nazionale. Oggi 388. Ha vinto Confindustria. Hanno vinto gli… -